Ciclismo. Vigoroso vince a Siracusa, il biker reggino ha centrato la vittoria nella prima gara stagionale

Siracusa. Partenza lanciata per Tony Vigoroso. Anzi lanciatissima. Il portacolori dell’Asd “Marco Montoli” ha vinto fra gli amatori in competizione nella prima prova della Coppa Sicilia di cross country della Federazione ciclistica italiana. La gara, ospitata sul percorso ricavato all’interno del bike park di Carancino (Siracusa) ed organizzata dall’Asd “Il Branco Bikers”, ha raccolto la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti dalla Sicilia e dalla vicina Calabria.

Tony Vigoroso ha conquistato la prima posizione della categoria Elite master sport, centrando anche la vittoria della batteria amatoriale, riuscendo a tenere testa anche ad atleti di una categoria superiore. Il percorso molto tecnico, con tratti particolarmente difficili in termini di guidabilità, ha messo in evidenza le caratteristiche del ciclista reggino capace, sin dal pronti e via, di imporre il proprio ritmo e mettere un distacco notevole fra la propria specialissima “Frm” e quelle degli avversari di giornata.

Al termine del primo giro del percorso siracusano l’atleta dell’Asd “Marco Montoli” è riuscito a rientrare sulla coda del gruppo della categoria elite che era partita trenta secondi prima, mantenendosi nel gruppo dei più forti per quasi tutta la gara. Sugli sterrati del bike park siciliano, poi, Tony Vigoroso è riuscito a mantenere il proprio distacco dai diretti inseguitori ed a salire sul gradino più alto del podio. La prima vittoria stagionale di Tony Vigoroso conferma la crescita atletica ed agonistica del giovane biker reggino, che è stato capace di mettersi in evidenza già durante la stagione di competizioni dell’anno appena concluso.