Cotronei. Controlli dei Carabinieri: due arresti e una denuncia

Cotronei (Crotone). I Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, nei comuni di Cotronei località “Trepidò” e Petilia Policastro, hanno eseguito un mirato servizio straordinario di controllo territorio, finalizzato alla repressione di reati predatori, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività ha consentito di arrestare, a Cotronei, località Trepidò, G.F. 28enne, il quale, in seguito a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di gr.120 di marijuana, contenuta in diverse bustine, di 3,5 gr. di cocaina e 0,8 gr. di hashish, oltre a due bilancini elettronici di precisione e relativo materiale di confezionamento, munizioni calibro 30-06 per carabina ed una cartuccia calibro 12 a palla, illegalmente detenute. Preliminarmente alla perquisizione, l’arrestato, vistosi scoperto, con una mossa repentina si è impossessato di una delle buste contenenti marijuana e, guadagnando la fuga, ha tentato di disperdere parte del contenuto nel terreno boschivo circostante, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari. Nel medesimo contesto operativo è stato accertato che lo stesso aveva anche realizzato presso la sua abitazione un allaccio abusivo alla rete elettrica Enel.

Sempre in località Trepidò, i militari hanno arrestato C.A., 56enne, il quale, in seguito a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 22 gr. di hashish, 4 gr. di “marijuana”, un bilancino elettronico di precisione e relativo materiale di confezionamento, 46 semi, verosimilmente, di canapa per la coltivazione di marijuana e la somma di € 76,20, presumibilmente, provento dell’attività di spaccio.

A Petilia Policastro, i militari hanno denunciato un operaio 34enne, il quale, in seguito a perquisizione, è stato trovato in possesso di 21 gr. di marijuana in un involucro occultato nelle adiacenze della propria abitazione e comunque nella disponibilità dello stesso. Nel medesimo contesto operativo è stato accertato che aveva realizzato presso la propria abitazione un allaccio abusivo alla rete elettrica Enel.