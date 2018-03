Criticità idriche. Marra (Map): «San Salvatore senza acqua da circa due settimane»

Reggio Calabria. Da circa due settimane a San Salvatore, frazione di Reggio Calabria, esattamente in Via Codone alcune famiglie lamentano la mancanza di acqua nelle proprie abitazioni a causa di una pompa bruciata ed ancora oggi nulla è stato fatto. Posso capire che siamo tutti impegnati per la campagna elettorale del prossimo 4 Marzo ma non per questo bisogna abbandonare i cittadini e lasciarli in questa situazione vergognosa.

Che tutto questo accadeva per un paio di giorni quando c’era brutto tempo era ormai abitudine, cioè che il quadro elettrico saltava, ma ora la situazione non è più sostenibile anche perchè bisogna comprare l’acqua per cucinare e lavarsi e visto che siamo nel 2018 mi sembra un po’ ridicolo anche se dopo molte telefonate alla Polizia Municipale le famiglie sono riuscite a fare intervenire l’autobotte della Protezione Civile Comunale che in ogni caso sta tamponando l’emergenza. Ringrazio sin d’ora lo Staff del Sindaco Falcomatà che ovviamente correrà ai ripari e provvederà con gli uffici competenti a fare sostituire la pompa e ridare dignità ai cittadini di San Salvatore.

Il Presidente del M.A.P.

Pietro Marra