Incidente mortale sulla strada provinciale Taurianova-Gioia Tauro: la vittima è una ragazza di 27 anni

Gioia Tauro (Reggio Calabria). E’ una ragazza di 27 anni la giovane deceduta nell’incidente mortale sulla strada provinciale Taurianova-Gioia Tauro. Secondo le prime ricostruzioni pare che abbia sbandato, finendo all’interno di un’area di servizio sita tra i Comuni di Rizziconi e Gioia Tauro ed urtando un’altra auto in sosta. Quest’ultima, priva di occupanti, a causa del violento urto è stata letteralmente cappottata. Stessa sorte per l’auto della ragazza che, a causa dell’impatto, è deceduta sul colpo. L’intervento della squadra dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l’area e l’auto alimentata a GPL.