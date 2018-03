Incidente mortale sulla strada provinciale Taurianova-Gioia Tauro

Taurianova (Reggio Calabria). È di un morto il bilancio di un grave incidente, sembrerebbe autonomo, avvenuto sulla strada provinciale Taurianova-Gioia Tauro. La vittima è una donna, ancora non identificata, che era alla guida di un’auto alimentata a Gpl che per cause ancora in corso di accertamento ha sbandato capovolgendosi sul fianco. La squadra dei Vigili del fuoco di Palmi, in questo momento sta operando per estrarre il corpo e mettere in sicurezza l’area. Non si hanno, al momento, ulteriori notizie, in attesa dell’arrivo del magistrato.