Locri. Autocarro incendiato, rumeno sorpreso dai Carabinieri poco distante con tanica e passamontagna in testa: denunciato a piede libero

Locri (Reggio Calabria). I Carabinieri della Stazione di Locri (agli ordini della Compagnia di Locri diretta dal capitano Rosario Scotto Di Carlo), nell’ambito dei quotidiani servizi di pattuglia svolti nell’arco notturno, sono intervenuti la scorsa notte in una traversa di corso Garibaldi a Zaleuco, dove era stato segnalato un autocarro in fiamme, di proprietà di un imprenditore del settore edile.

Le immediate ricerche effettuate dai militari dell’Arma nelle vicinanze hanno consentito di rintracciare il presunto autore il quale aveva ancora in mano una tanica odorante di benzina e aveva il volto coperto da un passamontagna.

L’autore di tale gesto è stato identificato in A.V.I., cittadino rumeno, 32enne con precedenti di polizia, che non ha fornito spiegazioni sulle motivazioni del gesto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio che ha causato ingenti danni alla cabina del mezzo. L’uomo dopo l’identificazione, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato.