‘Ndrangheta. Processo Sansone: in abbreviato chieste pene per 561 anni

di Fabio Papalia

Reggio Calabria. Pene variabili da un minimo di 3 a un massimo di 30 anni, per un totale di 561 anni di reclusione, sono state invocate oggi dalla pubblica accusa, rappresentata in aula dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e dal sostituto procuratore Walter Ignazitto, al termine della requisitoria in aula bunker nel processo Sansone, celebrato con rito abbreviato dinnanzi al gup Filippo Aragona, scaturito dall’omonima operazione. Quarantasette gli imputati, dei 53 totali, che hanno scelto di essere giudicati col rito abbreviato. L’accusa ha richiesto una sola assoluzione.

L’operazione Sansone era stata eseguita nel novembre 2016 dai Carabinieri del Comando provinciale e dal Ros, col fermo di 26 persone, cui pochi giorni dopo si erano aggiunte altre 27 richieste di custodia cautelare per un totale di 53 indagati. Le accuse più gravi, a vario titolo, sono di associazione mafiosa, estorsione, detenzione illegale di munizioni ed armi comuni da sparo e da guerra rese clandestine, procurata inosservanza di pena e favoreggiamento personale, minaccia e danneggiamento seguito da incendio, tutti aggravati dalla finalità di agevolare la ‘ndrangheta. L’indagine costituiva l’esito dell’attività investigativa del Ros, da un lato, incaricato sia delle ricerche di Domenico Condello cl. ’56 detto “U Pacciu”, inserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità facenti parte del “Programma Speciale di ricerca del Ministero dell’Interno”, che delle attività di contrasto all’assetto associativo della cosca Condello; e del Comando Provinciale Carabinieri Reggio Calabria interessato alle dinamiche criminali delle cosche Zito-Bertuca e Buda-Imerti, operanti nell’area di Villa San Giovanni, Fiumara e dintorni, nonché dei Garonfalo operativi in Campo Calabro.