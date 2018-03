Protesta contro Matteo Salvini a Piazza de Nava

Reggio Calabria. “Ci riteniamo offesi e indignati della presenza di Matteo Salvini a Reggio Calabria che, dopo aver disprezzato per anni il Sud e la Calabria in particolare, invitando noi giovani ad andare “a fanculo” e proponendo le carrozze metro per soli milanesi stile Apartheid, si ritroverà domani qui nel nostro territorio, in una disperata ricerca di voti, nella terra che lui stesso dichiarò di farlo “vergognare di essere italiano”. Noi non accettiamo e non accetteremo mai le scuse di chi ha offeso la nostra comunità tutta, perché si sa, in campagna elettorale siamo tutti più buoni, ed è ovvio che per l’ambizione di Matteo Salvini a governare il paese, i soli voti del nord non bastano.”

“Dopo decenni di governo di centro destra e di matrice leghista, e dunque settentrionalista, hanno ulteriormente impoverito il nostro meridione penalizzandolo oltre misura. Noi rivendichiamo il nostro onore nonché il nostro orgoglio di essere meridionali. Domani protesteremo in Piazza de Nava alle ore 19,30, si aspetta una forte partecipazione della comunità reggina” scrivono in una nota Francesco Nicolò, Christian Alampi e Antonio Sapone.