Questione morale. Assemblea pubblica venerdì 16 al Cedir

Reggio Calabria. Venerdì 16 febbraio a partire dalle ore 17.00 la Sala Versace presso il Cedir di Reggio Calabria, in via S.Anna II tronco ospiterà l’Assemblea Pubblica convocata ai sensi ex art 20 dello Statuto Comunale, dal tema: “La questione morale a Reggio Calabria. Cosa è cambiato negli ultimi due anni sulla trasparenza, legalità e partecipazione?”

Ad aprire i lavori dell’Assemblea una relazione a cura del Movimento Reggionontace. Seguiranno gli interventi dei cittadini, mentre al sindaco Giuseppe Falcomatà saranno affidate le conclusioni. Per intervenire, occorre prenotarsi, dal 12 al 15 febbraio, mandando una mail a : [email protected] All’assemblea pubblica potranno intervenire anche i ragazzi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.