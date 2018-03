Sanità. Incontro del Pri sul nuovo Grande Ospedale Metropolitano

Reggio Calabria. Giovedì 15 febbraio, alle ore 17.00, presso il Cineteatro Metropolitano del DLF di Reggio Calabria (Via N. Bixio, 44), il Partito Repubblicano Italiano di Reggio Calabria organizza un incontro-dibattito dal titolo “Il Grande Ospedale Metropolitano tra strategie e prospettive”. Introdurrà l’evento Carmelo Palmisano, Coordinatore della Federazione Metropolitana del PRI di Reggio Calabria. Al tavolo dei relatori l’On. Francesco Nucara (PRI), il Sen. Nico D’Ascola (Presidente Commissione Giustizia Senato), l’On. Alessandro Nicolò (Consigliere Regione Calabria), il Dott. Frank Benedetto (Direttore Generale Grande Ospedale Metropolitano RC), il Dott. Pasquale Veneziano (Presidente Ordine dei Medici RC), il Dott. Valerio Misefari (Consigliere Comune RC con delega alla Sanità).

Il confronto permetterà di analizzare le linee d’azione e le prospettive per la realizzazione di un polo sanitario d’eccellenza, opera strategica per il futuro della città. Previsti interventi programmati di rappresentanti Associazioni e Sindacati.