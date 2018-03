Melicuccà. Attivato un ufficio postale temporaneo

Melicuccà (Reggio Calabria). Poste Italiane comunica che da lunedì 19 febbraio, a Melicuccà, sarà disponibile per la cittadinanza un ufficio postale temporaneo, posizionato in Piazza Ardenza Superiore. Una soluzione scelta per garantire la continuità dei servizi offerti da Poste, in attesa di individuare la nuova sede dell’ufficio cittadino.

L’ufficio postale di Piazza Ardenza sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35. Venerdì 16 e sabato 17 febbraio la clientela potrà rivolgersi per tutte le operazioni agli uffici postali di Seminara e Santa Eufemia D’Aspromonte.