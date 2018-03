Modifiche della circolazione stradale per il comizio di Salvini al cinema Odeon

Reggio Calabria. Con ordinanza n.55 e 57- si legge in una nota del Comune-, a seguito di manifestazione di comizio elettorale prevista nella giornata di oggi, 14 febbraio 2018, è stato istituito il divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati dalle ore 16,00 alle ore 24,00 in:

-via Francesco Cananzi nel tratto compreso tra la Via Vittorio Veneto e la Via de Nava

– via Vittorio Veneto nel tratto compreso tra la via Roma e la Via Francesco Cananzi

– via De Nava nel tratto compreso tra la via Roma e la via F. Cananzi

Dalle ore 19,00 fino a cessate esigenze saranno interdetti al traffico veicolare i seguenti tratti stradali:

via v.Veneto nel tratto compreso tra la via Roma e la via Maldonato

via De Nava nel tratto compreso tra l’intersezione con il V.le Amendola e la via Roma