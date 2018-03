Polistena. Auto rubate, pezzi rivenduti come ricambi in officina: 3 misure cautelari eseguite dai Carabinieri

Polistena (Reggio Calabria). Nelle scorse ore, a Polistena e Rosarno, i militari della Compagnia Carabinieri di Taurianova hanno dato esecuzione ad una misura cautelare nei confronti di 3 soggetti emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palmi su richiesta della locale Procura, poiché accusati, a vario titolo, dei reati di ricettazione, riciclaggio e furto aggravato.

Gli indagati, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e nell’ambito degli stupefacenti, sono:

Michele Raso, cl. 1986, di Polistena; Ferdinando Ciricosta, cl. 1989, di Rosarno; Antonio Bevilacqua, cl. 1974, di Rosarno.

Raso e Ciricosta sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre Bevilacqua è stato assoggettato all’obbligo di dimora.

Il provvedimento cautelare conclude un’attività investigativa svolta dalla Stazione Carabinieri di Polistena e avviata a seguito del rinvenimento, all’interno di una officina di Polistena gestita da Raso e Ciricosta, di una Fiat Panda rubata poche ore prima a Pizzo Calabro (VV). Al momento del controllo alcune parti dell’autovettura risultavano già manomesse, con il chiaro intento di impedirne la riconducibilità al furto. Successivamente estesa

a due rimesse nella disponibilità di Raso e Ciricosta, la perquisizione ha consentito di trovare numerose parti meccaniche e componenti di autovetture (motori e monoblocchi) di provenienza incerta, nonché un altro veicolo, che i due hanno giustificato come precedenti acquisti, non documentati.

Dopo tale primo intervento, cui è seguita la restituzione dell’auto ai legittimi proprietari, i militari di Taurianova hanno svolto una meticolosa attività investigativa che, attraverso analisi tecniche, accertamenti e riscontri investigativi, ha consentito di dimostrare come parte del materiale rinvenuto costituisse provento di precedenti furti.

Nel suo complesso, l’indagine ha appurato come Raso e Ciricosta, approfittando della loro attività professionale, avrebbero stabilmente acquistato o comunque ricevuto autovetture rubate, per poi asportare i componenti di interesse modificando i numeri e i codici identificativi per ostacolare l’identificazione della provenienza illecita, e

disporre di materiale e componenti di auto da rimettere sul mercato delle vendite e delle riparazioni. L’officina, dopo il controllo è stata chiusa.

Bevilacqua, con numerosi precedenti anche specifici, secondo l’accusa era stato incaricato di commettere materialmente il furto della Fiat Panda poi rinvenuta all’interno dell’officina.

Raso e Ciricosta, considerati gli organizzatori di tale sistema delittuoso, sono accusati dei reati di ricettazione e riciclaggio, mentre Bevilacqua è accusato del solo reato di furto aggravato.