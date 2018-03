Reggio Calabria. I 50 anni di Architettura in mostra a Palazzo San Giorgio

Reggio Calabria. Nel dicembre del 1967 nasceva a Reggio il Libero Istituto Universitario Statale di Architettura. Era la prima istituzione universitaria della città di Reggio Calabria. Ed eravamo all’inizio di un periodo che avrebbe segnato, nel bene e nel male, un punto di svolta nella vita civile e sociale della Regione. L’Istituto di Architettura fu il primo nucleo di quello che poi diventerà l’Ateneo reggino.

Nell’ambito delle iniziative per il cinquantenario di Architettura, il Dipartimento di Architettura e Territorio (dArTe) vuole rimarcare questa ricorrenza uscendo dalle aule universitarie e trovando ospitalità nella Galleria di Palazzo San Giorgio. E lo vuol fare non celebrando la sua storia passata, bensì mostrando il suo lavoro quotidiano, il lavoro che gli studenti fanno sotto la guida dei docenti. Tutto ciò, per rinsaldare i rapporti con la città e soprattutto come atto di fiducia per il futuro.

È un lavoro critico, che vuole ripensare la città e il territorio reggini.

È un lavoro scientifico, al passo con la ricerca nazionale e internazionale.

È un lavoro creativo, che progettando vuole immaginare nuove forme di vita e di interazione sociale.

È un lavoro che travalica i confini del nostro territorio, entrando in dialogo con altri luoghi e altre forme di vita in Italia e nel mondo.

È, infine, la scommessa che offriamo a quelle ragazze e a quei ragazzi che, con l’intelligenza, la memoria e la fantasia, vogliono cambiare dall’interno i luoghi in cui ci muoviamo e il modo in cui interagiamo.

Per questo è stato preparato un tavolo da lavoro lungo quarantuno metri.

La mostra avrà luogo presso la Galleria di Palazzo San Giorgio (Piazza Italia/Corso Garibaldi). Sarà inaugurata giovedì 15 febbraio alle 11:00 e potrà essere visitata fino a domenica 25 febbraio. La mostra ha il patrocinio morale del Comune di Reggio. Saranno esposti i lavori di 8 dottorandi di ricerca e di 47 studenti sotto la guida di 20 docenti.

Parteciperanno all’inaugurazione il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, gli assessori Giuseppe Marino e Anna Nucera, il Magnifico Rettore dell’Ateneo reggino Pasquale Catanoso, il Prorettore Vicario Santo Marcello Zimbone, il Direttore del dArTe Gianfranco Neri.

La mostra è ideata e organizzata dal dArTe Dipartimento di Architettura e Territorio, Direttore Gianfranco Neri, dalla Commissione attività culturali, dal Coordinatore del corso di studi magistrale in Architettura LM-4 c.u., dai Delegati all’Orientamento e all’Internazionalizzazione, dal Dottorato di Ricerca in Architettura e Territorio in collaborazione conilProrettore all’Orientamento.

L’allestimento della mostra è di Antonello Russo.

Nel corso dell’inaugurazione sarà firmato un accordo di cooperazione tra il Dipartimento di Architettura e Territorio e la Ain Shams University del Cairo (Egitto), con la partecipazione della Delegata all’Internazionalizzazione del dArTe, Marina Tornatora, e dei docenti egiziani Ahmed Sami Abdelrahman Mohamed Mostafa e Mohamed Abdoh Hamed Elfayoumi .

Le scuole superiori possono effettuare delle visite guidate dai docenti del dArTe, coordinate dai delegati all’Orientamento Daniele Colistra ([email protected]) e Marinella Arena ([email protected]).