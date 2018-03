SuperEnalotto: a Siderno un 5 da oltre 37mila euro

Siderno (Reggio Calabria). La fortuna fa tappa in Calabria grazie al SuperEnalotto: con una schedina da appena 1 euro sfiorato il Jackpot, ma vinti con un 5 ben 37.631,80 euro a Siderno, in provincia di Reggio Calabria. La giocata, riporta Agipronews, è stata convalidata nella Tabaccheria di Corso della Repubblica 111. Nel frattempo il premio di prima categoria vola sempre più in alto, a 99,6 milioni di euro, piazzandosi al sesto posto nella storia dei Jackpot più alti di sempre. In Calabria è stato centrato l’ultimo Jackpot del 2016, un premio record da 165 milioni, grazie a una schedina giocata a Vibo Valentia.