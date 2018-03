Briatico. Nigeriano in centro di accoglienza per migranti arrostisce cane per mangiarlo: denuncia animalisti

Briatico (Vibo Valentia). Macabra scoperta al Centro di accoglienza per migranti di Briatico, nel Vibonese. I Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti dopo la segnalazione di una volontaria di un’associazione animalista che si è trovata dinanzi ad un giovane nigeriano di 29 anni intento ad arrostire un cane. Il giovane, di fronte alle domande dei militari dell’Arma, ha negato categoricamente di aver ucciso l’animale, affermando di averlo trovato morto ai bordi della strada e di averlo cucinato, in quanto piatto molto apprezzato nel suo paese. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per chiarire la vicenda.