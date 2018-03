Elezioni. Sabato il segretario generale del Partito Comunista Marco Rizzo presenta i candidati del territorio

Reggio Calabria. Sabato 17 febbraio, alle ore 16.30, il Segretario Generale del Partito Comunista, Marco Rizzo, terrà a Reggio Calabria, presso l’Hotel Lungomare in via Zerbi n. 13, una conferenza dove illustrerà, alla presenza di tutti i candidati del territorio per la nuova legislatura parlamentare, il programma politico del Partito per il rilancio del Paese.

Un programma che, come già noto, punta all’uscita dall’UE contro il potere di banche e mutinazionali, all’affermazione dei diritti al lavoro e alla pensione attraverso l’eliminazione dell’impiego precario e della riforma Fornero, alla garanzia di una sanità e istruzione pubblica efficiente per tutti, e all’introduzione di un salario minimo garantito per tutti i lavoratori.

Partito Comunista Reggio Calabria