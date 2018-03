Elezioni. “Valorizzazione del territorio e prospettive”, il Comitato Corso Sud incontra alcuni candidati

Reggio Calabria. Il Comitato Corso Sud pur rimanendo come sempre soggetto autonomo senza alcuna connotazione partitica, in vista delle prossime elezioni politiche, ritenendo importante responsabilizzare i candidati sull’ascolto del territorio e sulle criticità che i cittadini vivono ed affrontano nella quotidianità, incontrerà alcuni candidati dei vari schieramenti. L’obiettivo che il Comitato intende perseguire è quello di dare la possibilità ai cittadini ed ai commercianti di quest’area di investire i candidati sia delle responsabilità di rappresentanti ma soprattutto dei problemi, delle criticità e dello sviluppo di questa zona.

Il Comitato, durante le giornate che precedono gli incontri con i candidati, offre la propria disponibilità ad incontrare i cittadini che ne faranno richiesta e ascoltare le varie istanze che saranno poi girate durante incontri pubblici ai candidati. Crediamo fermamente che la democrazia sia partecipazione, ci impegniamo affinché ognuno di noi possa svolgere il ruolo di cittadino attivo e possa dedicare la propria passione civica verso il bene comune.

Questo il calendario degli incontri che si terranno a Reggio Calabria presso il Cine Teatro Metropolitano (ex Dopolavoro Ferroviario) aventi come tema “Valorizzazione del territorio e prospettive”: Venerdì 16 febbraio ore 18:00 Federica Dieni

Domenica 18 febbraio ore 10:00 Franco Talarico

Domenica 18 febbraio ore 12:00 Nico D’Ascola