Esclusione Nicolò, lo sdegno del presidente reggino dei tributaristi Saverio Nocera

Sono Saverio Nocera, delegato regionale Calabria e Presidente provinciale di Reggio Calabria dei Tributaristi, rappresento 130 studi professionali della Regione Calabria mi sento di esprime sdegno e amarezza indipendentemente dalle appartenenze politiche, per l’esclusione dal Senato della Repubblica dell’On. AlessandroNicolò, uomo di alte doti morali, qualità professionali e capacità politiche. Si è sempre distinto per serietà, onestà e coerenza, offrendo in politica un contributo utile soprattutto quale esempio per le giovani generazioni. Oggi invece la partitocrazia, in modo anche bipartisan, considerata l’esclusione di altri eccellenti personaggi politici, risponde a logiche non territoriali, ma al gerarca di turno, penalizzando fortemente la Calabria che viene utilizzata solo quale serbatoio di voti e non certamente quale grande risorsa da utilizzare in un contesto politico nazionale ed europeo. Corsi e ricorsi storici affermano questi principi che vanno oltre gli schieramenti politici e che vedono i nostri territori asserviti solo alle dinamiche di potere. Chiedo a chi ha fatto tale scellerata scelta di estromettere una così bella figura di politico onesto, leale e preparato mettendo allo sbaraglio voti che in virtù di tale opinabilissima scelta andranno a incrementare i non votanti o dare forza ad altre liste, di fare una attenta riflessione.