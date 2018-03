L’Associazione Rete Sociale scende in campo per la solidarietà

Reggio Calabria. L’associazione Rete Sociale, nella persona del presidente Bruno Monorchio, ci tiene a ringraziare per la fattiva collaborazione, quanti hanno aderito all’iniziativa benefica (raccolta di giocattoli) che si è tenuta presso i locali della Parrocchia San Pio X – Santuario Maria SS di Modena in data 11 febbraio 2018.

“Con un piccolo gesto abbiamo donato un sorriso ai tanti bambini della Comunità “Suore Missionarie della Carità di Modena” – ha affermato il Presidente Bruno Monorchio.

“Ai miei collaboratori Alessio Romeo e Chiara Chirico va il mio particolare ringraziamento. Il loro spirito di servizio verso la comunità reggina è encomiabile.

La nostra associazione è composta da ragazzi che non esitano a mettersi in gioco, in prima persona, per realizzare qualcosa di buono per la nostra amata Città. – ha proseguito Monorchio che ha poi concluso – La risposta della gente è stata importante, questo ci dà la forza di proseguire nelle nostre iniziative che possono essere seguite da tutti sui nostri canali ufficiali Facebook e Instagram”.