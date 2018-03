Nuova Solidarietà a confronto con Don Antonino Pangallo e Don Enzo Petrolino

Reggio Calabria. Si discuterà di “Solidarietà e crescita comune nel servizio accogliente, per una diaconia solidale”, venerdì 16 febbraio alle ore 18.30 presso il salone della Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore a Catona. La redazione di in-cammino.com – il giornale on line di Nuova Solidarietà – dialogherà Don Antonino Pangallo direttore Caritas diocesana Reggio-Bova e con Don Enzo Petrolino presidente della comunità del diaconato in Italia nel terzo e ultimo di un ciclo di incontri dal titolo “Vivere la solidarietà”.