Omicidio a Gallico Superiore: Pasquale Chindemi ucciso per strada a colpi d’arma da fuoco

Reggio Calabria. Un uomo di 53 anni, Pasquale Chindemi, è stato ucciso questa sera a colpi d’arma da fuoco in via Anita Garibaldi, a Gallico Superiore. L’omicidio è avvenuto intorno alle 19:20, vicino casa della vittima, che si trovava a piedi per strada. Secondo una prima ricostruzione l’uomo è stato raggiunto alle spalle dal piombo di tre colpi di pistola di due killer, che hanno agito col volto coperto da passamontagna e poi sono fuggiti a piedi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando provinciale, che hanno avviato indagini. Pasquale Chindemi, impiegato dell’Atam, l’azienda di trasporto pubblico del Comune, era stato arrestato nell’ambito dell’operazione Bless nel 2007, ritenuto legato alla ‘ndrangheta, e segnatamente al gruppo Araniti del cartello Condello.

Fabio Papalia