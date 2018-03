Politica. Galati (NcI): «Politica torni a parlare di programmi, la nostra proposta la più credibile e attuabile»

Roma. “Credo che sia necessario abbassare i toni e riportare il confronto politico sui temi che interessano gli italiani. Tra chi litiga su fascismo e antifascismo e chi è alle prese con gli scandali quotidiani all’interno del suo movimento, non si parla più delle proposte per il paese. L’Italia è una repubblica democratica saldamente ancorata a principi e valori espressi nella nostra Costituzione e dunque, sono sicuro che il dibattito che tiene banco su presunti rigurgiti neofascisti, lasci il tempo che trovi e svanirà dopo il 4 marzo. Per riconquistare l’elettorato che in questi anni ha dovuto combattere con le difficoltà derivanti dalla crisi economica, dobbiamo spiegare le nostre proposte alle famiglie, ai giovani, alle imprese. Il programma del centrodestra è il più attuabile e credibile perché avrà effetti immediati sulla ripartenza dell’economica con la flat tax, la decontribuzione per i giovani disoccupati, la nuova riforma previdenziale”. Lo dichiara il deputato Giuseppe Galati (NCI), candidato al Senato con Noi con l’Italia nel collegio plurinominale della Calabria.