Principio d’incendio su un treno nel cosentino: nessun ferito

Cosenza. Un principio d’incendio si è sviluppato stamane su un convoglio delle Ferrovie della Calabria nei pressi di Mangone (Cosenza). Il treno era partito da Rogliano alle 7,10, in direzione Cosenza. A bordo c’erano pendolari e studenti. Dopo pochi chilometri, un odore acre e il fumo che proveniva dal motore hanno costretto macchinista e il personale di bordo a fermare il convoglio e a far scendere tutti i passeggeri. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il treno. Non si registrano feriti.