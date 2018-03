Registro Tumori. Marra (MAP): «Speriamo che vada a pieno regime»

Reggio Calabria. Apprendo con grande soddisfazione che la scorsa settimana è stato presentato in Prefettura “il registro tumori” presentato dall’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria, quindi visto che proprio noi come Movimento già nel 2014 esattamente due giorni prima delle votazioni del 26 ottobre avevamo chiesto a gran voce la nascita del registro comunale dei tumori (R.C.T.), oggi più che mai, anche perchè i numeri di tumori in Calabria sono aumentati notevolmente, siamo convinti che gestire la prevenzione specifica di alcuni tumori e realizzare tutte le possibili procedure di prevenzione specialmente nei giovani potrà fare migliorare la qualità di vita a tante persone e allo stesso tempo aumentare la reputazione un po’ macchiata della Sanità Calabrese.

Per questo seguiremo con attenzione se il suddetto registro andrà a pieno regime come peraltro stiamo aspettando dopo l’incontro in Prefettura dello scorso Dicembre, che i vertici e gli organi sanitari competenti trovino la soluzione definitiva per tutti i pazienti in dialisi che ogni giorno si devono spostare a Messina in delle strutture private vista la carenza di posti presso il nostro Grande Ospedale Metropolitano. E a questo come non dare ragione a Matteo Salvini che ieri durante la sua presenza in città ci ricordava che grazie ai nostri politici calabresi stiamo rimanendo senza servizi, aeroporto e gli ospedali che chiudono.

Pietro Marra

Presidente del MAP