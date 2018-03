Registro Tumori. Osservatorio Ambientale: «Dati raccolti sono essenziali per la ricerca sulle cause del cancro»

Reggio Calabria. Già il 25 settembre 2017 l’AIRTUM con nota n. 2017/0088897 comunicava che il registro tumori della provincia di Reggio Calabria era stato valutato positivamente dalla commissione e che nei successivi giorni i Direttori dei RT l’avrebbero ratificato in occasione dell’incontro annuale degli operatori dei RT che si sarebbe tenuto a Reggio Emilia. Cosa che è regolarmente avvenuta e con questo atto formalmente il Registro Tumori della Provincia entra a far parte della rete che consentirà di valutare meglio l’evoluzione delle patologie tumorali. I dati raccolti sono essenziali per la ricerca sulle cause del cancro, per la valutazione dei trattamenti più efficaci, per la progettazione di interventi di prevenzione e per la programmazione delle spese sanitarie.

Oggi il Presidente dell’Osservatorio si è recato presso la sede del registro nei locali dell’Ospedale Civile di Locri per esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dall’equipe diretta dalla Dott.ssa Filomena Zappia e composta dalla Dott.ssa Santa Valenti Clemente e dall’ infermiera Romina Vincenzi, per la rilevazione dati e la codifica, dal sig. Salvatore Cataldo per l’attività amministrativa. Tutto il lavoro svolto in questi anni è stato pubblicato in un Rapporto 2018, presentato ufficialmente giovedì 8 febbraio u.s. nella sede della prefettura di Reggio Calabria.

Il Presidente Rocca ha dato alla Dott.ssa Zappia la disponibilità ad organizzare alcuni incontri zonali per pubblicizzare l’avvenuto accreditamento del registro e spiegare ai cittadini la funzione e l’utilità di questo importantissimo strumento. Questo evento dimostra che anche in condizioni di difficoltà operative si possono realizzare occasioni di crescita. L’auspicio con cui l’incontro si è concluso è che a tale traguardo seguano atti concreti per la tutela della salute dei cittadini.

Arturo Rocca

Presidente Osservatorio Ambientale