Torball. A Reggio Calabria l’ultima giornata del campionato maschile di Serie A

Reggio Calabria. Venerdì 16 febbraio alle ore 11,00 presso la sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria, Sarà presentata l’ultima giornata del Campionato Italiano di Torball Maschile Serie “A” 2017/2018 al quale partecipa l’A.S.D. “Reggina Uic” Onlus, (Campione d’Italia in Carica), l’associazione sportiva dei non vedenti iscritta dal 1995 alla Federazione Italiana Sport Paralimpici Ipovedenti e Ciechi (FISPIC) fondata da questa Sezione Provinciale UICI.

Il “Concentramento”, articolato in due giornate con la partecipazione di 6 squadre, si svolgerà a Reggio Calabria, sabato 17 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 20.00 e domenica 18 febbraio 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 circa, presso l’impianto Sportivo dell’Istituto Professionale “U. Boccioni” sito in via Messina snc (Rione Gebbione). La manifestazione gode del Patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria e del Comune di Reggio Calabria.