Controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Rende: 1 arresto e 13 denunce

Rende (Cosenza). I Carabinieri della Compagnia di Rende hanno proseguito l’attenta azione di controllo del territorio mettendo in campo, su indicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza, servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonché alla verifica del rispetto del Codice della Strada, in particolare:

Sul piano dell’azione di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti:

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rende hanno:

arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 28enne residente a Castrolibero. I militari, unitamente ad unità cinofila antidroga, a seguito di perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo hanno rinvenuto, 5 bilancini di precisione e un involucro in cellophane contenente 30 grammi di “Cocaina” di cui l’uomo aveva tentato di disfarsi lanciando repentinamente l’involucro dalla finestra dell’abitazione. Nella medesima circostanza è stato inoltre denunciato per il reato di ricettazione perché all’interno del garage di sua proprietà è stato rinvenuto un ciclomotore con telaio tagliato. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari;

segnalato alla Prefettura di Cosenza, quali assuntori di sostanze stupefacenti un 24enne residente a Treviso, un 25enne residente a Rende e un 21enne residente a Dipignano. I militari hanno controllato a Rende i due giovani i quali, a seguito di perquisizione personale, sono stati complessivamente trovati in possesso di 2 spinelli e 3 grammi di marijuana, tutto sottoposto a sequestro. Inoltre il 24enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un tirapugni in ferro, sottoposto a sequestro.

Sul piano dell’azione di contrasto all’uso di alcool durante la guida:

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende, della Stazione Carabinieri di Torano Castello e della Stazione Carabinieri di Montalto Uffugo, hanno denunciato:

per il reato di guida in stato di ebbrezza una 22enne (1,03 g/l) di Rende e un 23enne (1,35 g/l) di Montalto Uffugo. I giovani automobilisti, in Rende, sottoposti ad accertamento etilometrico, sono risultati positivi con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. Le patenti sono state ritirate e le autovetture affidate a persone idonee alla guida.

per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico un 31enne di Torano Castello. I militari hanno controllato l’uomo alla guida della propria autovettura che, invitato a sottoporsi ad accertamento etilometrico, si è rifiutato. La patente è stata ritirata e l’autovettura affidata a persona idonea alla guida.

Sul piano dell’azione di contrasto al degrado urbano:

I militari dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende hanno segnalato un 20enne del Bangladesh, per la violazione amministrativa di accattonaggio e intralcio alla circolazione stradale.

I militari operanti, in Rende, via Verdi, hanno accertato che lo straniero mendicava in modo molesto in prossimità dei semafori, creando intralcio e pericolo alla circolazione stradale. Al giovane è stata elevata la sanzione amministrativa di 25 €.

I militari della Stazione Carabinieri di Acri hanno denunciato:

per il reato di furto di gas metano un 50enne cosentino. I militari operanti, a seguito di controllo unitamente a personale dell’Italgas, accertavano che l’uomo, in Acri, manomettendo i sigilli del contatore, aveva ripristinato l’erogazione del gas metano per la propria abitazione, precedentemente chiusa per morosità. Il Contatore veniva sottoposto a sequestro.

per il reato di minacce un 70enne di Acri. I militari operanti accertavano che l’uomo, a seguito di una lite per futili motivi, minacciava di morte il proprio vicino, un 61enne di Acri.

per il reato di “Lesioni personali” un 59enne di Acri. I militari operanti accertavano che l’uomo, a seguito di una lite per futili motivi, colpiva con dei calci il proprio vicino, un 49enne di Acri, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

I militari della Stazione Carabinieri di Rose hanno denunciato:

per il reato di inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale un 34enne di Rose. I militari operanti hanno accertato che l’uomo, al momento del controllo, non era presente all’interno dell’abitazione, in violazione degli obblighi a cui sottoposto.

per il reato di minacce un 59enne e un 26enne di Rose. I militari operanti hanno accertato che i due uomini, a seguito di una lite per futili motivi, hanno minacciato di morte la loro vicina una 42enne di Rose.

I militari della Stazione Carabinieri di Montalto Uffugo hanno denunciato: