Crotone: continuano le passeggiate per la sicurezza di Forza Nuova

Crotone. “Come promesso qualche settimana fa – dichiara Forza Nuova Crotone in una nota – stiamo continuando con questa nostra opera di volontariato. Una forma di volontariato fondamentale per andare a rimediare alle falle di questo Stato decadente; nel caso specifico, quella della sicurezza, aggravata, costantemente, dalla piaga dell’immigrazione.

In quest’occasione, i nostri militanti, si sono diretti: nuovamente nei vicoli del centro storico, vera e propria bomba sociale ad orologeria pronta ad esplodere, dove decine di immigrati stazionano con fare molesto; nella zona dei portici, infestata dai parcheggiatori abusivi che chiedono il pizzo nel caso in cui si voglia posteggiare l’auto nei paraggi. Operazione che a questo giro gli è stata impedita dalla presenza nostra e dal fatto che abbiamo “fatto muro” tra loro e i poveri cittadini vessati. Diversi anche gli attestati di stima che abbiamo ricevuto, in particolar modo da parte dei commercianti della zona che, più di chiunque altro, vivono quotidianamente il centro cittadino e subiscono in prima persona i soprusi degli immigrati, i quali, pretendono spesso anche di rifocillarsi, senza pagare, nelle loro attività, come raccontatoci da una esercente.

Le prossime passeggiate si svolgeranno, invece, presso i parcheggi della Abramo Customer Care Spa (ex Datel), dove numerose donne ci hanno avvisato di ritrovarsi da sole, impaurite e spesso seguite nel buio dagli immigrati che bivaccano nell’area di viale stazione”.