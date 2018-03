Disinnesco ordigno bellico a Villa San Giovanni. Disposizioni della Prefettura sul sistema di trasporti

Reggio Calabria. Domenica 18 febbraio si svolgeranno le operazioni di disinnesco e di brillamento dell’ordigno bellico rinvenuto a Villa San Giovanni, in località Via Stazione Vecchia, con inizio alle ore 5.00, mentre lo sgombero dei circa 5.000 residenti nell’area compresa nella zona rossa avrà inizio alle ore 6 circa. L’operazione di evacuazione comporterà il blocco delle attività ferroviarie e di traghettamento, con l’avvio di servizi sostitutivi su strada ed il trasferimento al porto di Reggio Calabria delle navi, in partenza e arrivo, da Villa. Si rende pertanto noto che l’ultimo approdo prima dell’interdizione del Porto di Villa San Giovanni, previsto per le ore 9.00, è il seguente:

R.F.I (M/n “Messina”) Orario Arrivo 6.45 Orario partenza 7.05 Scivolo 2

Caronte & Tourist (M/n “Telepass”) Orario Arrivo 8.20 Orario partenza 8.40 Scivolo 5

Bluferries (M/n “Enotria”) Orario Arrivo 8.25 Orario partenza 8.45 Scivolo 0

Con riferimento al servizio ferroviario si comunica che gli ultimi treni prima del blocco sono i seguenti:

– treno ICN35969 verso Messina: partirà verso Villa San Giovanni Mare alle ore 6.35 e verso Messina Mare alle ore 7.05;

– il treno DPLH che effettua servizio viaggiatori a Villa San Giovanni verso Roma (ES8872) partirà alle ore 8.50;

– il treno DPRR3745 che effettua servizio viaggiatori con destinazione Reggio Calabria Centrale partirà da Villa San Giovanni alle ore 8.55;

– il treno IC1588 transiterà alle ore 9.41 da Villa San Giovanni in direzione Milano, senza effettuare la fermata prevista;

– il treno IC556 Reggio Calabria-Roma partirà dalla Stazione di Gioia Tauro dopo l’arrivo bus da Reggio Calabria;

– il treno ES8351 arriverà fino a Gioia Tauro, dove i viaggiatori trasborderanno su bus diretto a Reggio Calabria;

– il treno ICN35885 Milano – Sicilia attenderà a Gioia Tauro la riattivazione del servizio.

Con riferimento al traffico veicolare, si informa che saranno posizionati 19 “cancelli” che limiteranno l’ingresso nella zona interessata a partire dalle ore 6.30. La chiusura degli svincoli autostradali da e per Villa San Giovanni, per entrambe le corsie nord e sud, è prevista dalle ore 8.45.