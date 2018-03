“Elate vas amenome”. Si avvia il corso di storia lingua e cultura dei Greci di Calabria

Reggio Calabria. Sarà presentato martedì 20 febbraio alle ore 17, 30 presso la Sala dei Lampadari il primo corso di storia lingua e cultura dei greci di Calabria organizzato dall’amministrazione comunale di Reggio Calabria. “Elate vas amenome na pame ambrò immia”. Con questo invito: “venite vi aspettiamo per andare avanti insieme”, alla viglia della Giornata internazionale della Lingua Madre, l’assessorato alle Minoranze Linguistiche guidato dall’arch. Lucia Nucera, lancerà questa ulteriore iniziativa di promozione e valorizzazione della minoranza linguistica greca in Calabria. Nel corso dell’incontro a cui parteciperanno il sindaco Giuseppe Falcomatà e i rappresentanti istituzionali e culturali dell’area grecanica metropolitana di Reggio Calabria con i docenti coinvolti, sarà illustrato l’intero percorso. Sono previsti incontri settimanali che accompagneranno fino al 13 giugno, all’interno di un variegato menu di esperienze che prevede tra l’altro visite sul territorio grecanico e approfondimenti sull’architettura e la musica dei greci di Calabria. All’iniziativa hanno già dato la loro adesione on line 70 partecipanti accedendo alla sezione minoranze linguistiche del sito www.reggiocal.it.