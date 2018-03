Interdizione al traffico veicolare in via Modena San Sperato per lavori alla rete fognaria

Reggio Calabria. Per lavori sulla rete fognaria dalle ore 7 alle 19 febbraio, fino a cessate esigenze e comunque non oltre le 17,00 del 23 febbraio, è interdetto il traffico veicolare presso la via Modena San Sperato (trav. VII ed intersezione del civico2).

Percorsi alternativi per automobili: lato monte (via boschicello, via suppaolo, via delle camelie, via delle stelle), lato mare (via delle stelle, via delle camelie, via boschicello, via suppaolo, via dei tulipani, trav VII San Sperato).

Percorsi alternativi per mezzi pesanti in entrambi i sensi di marcia: (via delle stelle, via delle camelie, via boschicello-via suppaolo), in alternativa uscita autostradale Spirito Santo direzione Cannavò.