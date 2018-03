Politica. A Rende sabato mattina Forza Italia presenterà i candidati

Rende (Cosenza). “Questa è la nostra squadra. I nostri uomini e le nostre donne, tutti uniti, per dare forza e concretezza ad un progetto politico che ormai è in piena fase di maturazione, di crescita e di consapevolezza della proprio capacità”. Carmine Manna, coordinatore cittadino di Forza Italia non usa mezze misure per annunciare l’incontro pubblico organizzato per sabato mattina,17 febbraio alle 10,30 presso il museo del Presente, a Rende. Sarà proprio Carmine Manna, insieme a Vincenzo Trotta, coordinatore provinciale dei giovani, ad Alessandro Biafora dirigente locale, ad Eugenio Aceto consigliere provinciale ed ai coordinatori del territorio Carmelo Salerno, Antonio De Caprio e Luigi De Rose a dare il via alla kermesse politica, incentrata sulle elezioni del 4 marzo, del partito di Berlusconi in città. “Sarà l’occasione per dare un bel segnale sul territorio alla presenza dei candidati Paolo Naccarato, Fulvia Caligiuri, Giuseppe Mangialavori e del “duo” Roberto Occhiuto e Jole Santelli, capolista rispettivamente nei collegi nord e sud della Calabria. Ci crediamo e per questo siamo convinti che la vittoria elettorale possa e debba passare anche da Rende”. Appuntamento, dunque, per sabato mattina alle ore 10,30.