San Giorgio Morgeto. Dibattito sulle elezioni politiche del 4 marzo con Giannetta (FI), Auddino (M5S) e Tripodi (PD)

San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria). Il 24 febbraio 2018 alle ore 17:30 presso la sala congressi del centro polifunzionale di San Giorgio Morgeto si terrà un confronto/dibattito tra tre candidati delle tre maggiori forze politiche in gioco per le elezioni del 4 Marzo 2018. Interverranno il Dr. Domenico Giannetta (sindaco di Oppido Mamertina e candidato alla Camera dei deputati con Forza Italia) per la coalizione di Centro Destra, il Prof. Fabio Auddino (fondatore e organizer del Meetup di Polistena, candidato al Senato della Repubblica con il Movimento 5 Stelle) per il Movimento 5 Stelle e la Dott.ssa Elisabetta Tripodi (ex sindaco di Rosarno, candidata alla Camera dei deputati con il Partito Democratico) per la coalizione di Centro Sinistra.

Ai candidati verranno rivolte una serie di domande (a cura dell’associazione) alle quali saranno chiamati a rispondere a turno, in un intervallo di tempo stabilito. Sarà in seguito dedicato uno spazio per le domande rivolte dai giornalisti presenti in sala. I giornalisti che volessero usufruire di tale opportunità dovranno contattare preventivamente l’associazione. Ciascun candidato avrà poi a disposizione qualche minuto per convincere il pubblico a votare il suo partito. Infine, il pubblico avrà la possibilità di rivolgere le proprie domande ai candidati previa prenotazione che potrà avvenire durante l’evento.

In linea con i suoi obiettivi, tra i quali rientra la promozione di eventi che possano consentire ai cittadini di informarsi su temi di attualità, di interesse culturale, economico e politico, l’Associazione CLP (Combriccola dei Liberi Pensatori), si augura di fornire ai cittadini, attraverso questo dibattito, informazioni utili per poter scegliere in modo consapevole coloro che li rappresenteranno politicamente nell’imminente futuro.