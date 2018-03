Stignano. Il sindaco Candia nominato vicepresidente dell’Anci Calabria

Stignano (Reggio Calabria). “Esprimo riconoscenza al Presidente Callipo ed ai colleghi del Direttivo e Consiglio Regionale per la fiducia e la stima che mi è stata da loro espressa con la nomina a Vicepresidente dell’ANCI Calabria. Ho sempre creduto nell’utilità dell’Associazionismo dei Comuni e nella sua strategica funzione, utile e necessaria agli Enti Locali aderenti ma anche determinante per produrre la sinergia istituzionale e sociale indispensabile per migliorare la condizione di vita dei calabresi. L’elezione congressuale di Callipo ed i conseguenti organigrammi hanno già segnato una rivitalizzazione dell’ANCI molto attesa e desiderata da Sindaci ed Amministratori Comunali. Mi spenderò anch’io in sintonia con lui perchè si riesca a sortire i migliori risultati sui temi prioritari del momento con il coinvolgimento pieno di tanti colleghi amministratori che, oltre ogni libera appartenenza politica, hanno con noi a cuore la ripresa economica e l’occupazione, la crescita complessiva e la sistemazione del variegato territorio calabrese”.

Francesco Candia

Sindaco Comune di Stignano