Villa San Giovanni. Rimozione ordigno bellico: domenica chiuse rampe di uscita dello svincolo A2

Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Un ordigno bellico è stato rinvenuto lo scorso 23 gennaio nel Comune di Villa San Giovanni in Via Stazione Vecchia. Anas comunica che, per consentire le operazioni di rimozione dell’ordigno bellico, saranno necessarie delle limitazioni al transito veicolare lungo l’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ tra i territori comunali di Villa San Giovanni e Campo Calabro in provincia di Reggio Calabria.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 8:45 di domenica 18 febbraio 2017 e fino al termine delle operazioni, è disposta la chiusura delle rampe di uscita, in entrambe le carreggiate, dello svincolo di Villa San Giovanni (km 433,000).

Il traffico veicolare in uscita dall’Autostrada allo svincolo di Villa San Giovanni potrà usufruire dell’attiguo svincolo di Campo Calabro (km 433,800).