Anas riapre la SS 107 a Paola in senso unico alternato

Catanzaro. Anas comunica che la strada statale 107 “Silana Crotonese” è stata riaperta alla circolazione alle ore 21 di ieri, venerdì 16 febbraio, in seguito alla chiusura resa necessaria a causa della caduta massi sul piano viabile che aveva interessato la statale al km 2,300, in territorio comunale di Paola.

La statale 107 è stata riaperta in regime di senso unico alternato, regolato da semafori e con presidio di personale Anas sul posto.

La corsia disponibile per la circolazione è protetta da una fila di container che, oltre a garantire la sicurezza stradale, consente allo stesso tempo di proseguire le attività di bonifica del costone roccioso.