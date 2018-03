Potere al Popolo, gazebo informativi in piazza a Gioiosa e Taurianova

Gioiosa Jonica (Reggio Calabria). Prosegue la campagna elettorale di “Potere al Popolo” nel collegio 07 Gioia Tauro. Dopo il primo incontro in piazza a Roccella Jonica, questo fine settimana doppio appuntamento nelle piazze della Jonica e della Piana.

Sabato 17 febbraio, dalle ore 17:00, in Piazza Vittorio Veneto di Gioiosa Jonica e domenica 18 febbraio, dalle ore 10:00, in Piazza Italia di Taurianova le attiviste e gli attivisti di Potere al Popolo organizzeranno dei gazebo informativi con l’obiettivo di diffondere il materiale elettorale con i punti principali del programma e incontrare la cittadinanza per sensibilizzarla sul progetto politico della formazione.

Sarà presente Nicola Lucà, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Gioia Tauro.