Uilpa Vigili del Fuoco: Giovanni Alampi riconfermato segretario provinciale di Reggio Calabria

Reggio Calabria. L’assise del consiglio territoriale della UILPA dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, riunitosi il 16 febbraio 2018, per rinnovare i quadri dirigenziali, all’unanimità ha riconfermato Giovanni Alampi quale segretario generale provinciale della UILPA reggina. Quattro anni importanti quelli appena trascorsi alla guida della organizzazione sindacale che, in perfetta sinergia con tutti i membri della segreteria, ha permesso di raggiungere traguardi prestigiosi ed obiettivi importanti, non ultimo la collocazione della UILPA VVF di Reggio tra le 6 città maggiormente rappresentative a livello nazionale tra gli oltre 100 comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

Riconfermata anche la segretaria provinciale alla quale si sono aggiunti nuovi e giovani componenti che permetteranno di ripartire con entusiasmo ed ottimismo per raggiungere nuovi e più importanti traguardi, certi che tutto passa da quella ricerca di trasparenza e lealtà che ha contraddistinto l’intera organizzazione sindacale in questi anni. Le scelte e le battaglie intraprese dalla UILPA dei Vigili del Fuoco reggina, hanno fatto trasparire la vera essenza del sindacato, rimanendo sempre al passo con i tempi e sempre dalla parte dei lavoratori.