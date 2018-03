Casa Sanremo, il plauso di Oliverio all’amministrazione comunale di Crosia

Cosenza. “Esprimo e trasmetto apprezzamento e massimo compiacimento all’amministrazione comunale di Crosia per aver partecipato alla giornata di protagonismo della Calabria a Casa Sanremo, lo scorso 9 febbraio 2018, essendo stato l’unico comune ad aver rappresentato gli Enti Locali della nostra Regione. La promozione ed il marketing territoriale sono e devono essere un metodo di programma e pianificazione per lo sviluppo dei territori. Soprattutto come quello della Valle del Tronto e della Sibaritide, interessati da importanti investimenti strutturali voluti dalla Regione Calabria per garantire un nuovo processo di crescita sociale, culturale e turistico”.

È questo il messaggio trasmesso dal Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, al Sindaco di Crosia, Antonio Russo, a termine dell’importante iniziativa di promozione e marketing territoriale tenutasi nei giorni scorsi a Sanremo in occasione della Settimana della Musica.

Il Governatore, altresì, ha ribadito questo messaggio di apprezzamento e plauso per l’iniziativa di protagonismo a Casa Sanremo, alle quali insieme al Comune traentino hanno preso parte numerose aziende e associazioni del territorio, intervenendo telefonicamente alla serata di gala, a consuntivo del progetto, promossa dall’egenzia GG Eventi e tenutasi lo scorso venerdì 16 febbraio a Cariati presso la sala cerimonie del Ristorante Pedro’s.

“Il plauso del presidente Oliverio – commenta il Primo cittadino – ci inorgoglisce e ci carica di un’ulteriore responsabilità a fare di più e meglio in quella decisa azione di marketing e promozione territoriale che l’Amministrazione comunale di Crosia ha intrapreso nel 2014 con l’obiettivo di far vivere e apprezzare questa terra a quanti ancora non la conoscono”.