Doppio colpo alla ‘ndrangheta tra Reggio Calabria e Firenze con le operazioni Martingala e Vello d’Oro

Reggio Calabria. Doppio colpo alla ‘ndrangheta. Stamattina Carabinieri, Guardia di Finanza e Dia hanno messo a segno due operazioni contro la ‘ndrangheta. La prima, denominata “Vello d’Oro”, ha come epicentro la DDA di Firenze, diretta dal procuratore capo Giuseppe Creazzo, la seconda denominata “Martingala” è della DDA di Reggio Calabria diretta dal procuratore vicario Gaetano Paci.

A Firenze, l’operazione Vello d’Oro ha visto l’esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip, ed è stata condotta da Carabinieri e Guardia di Finanza che complessivamente hanno effettuato 14 arresti e 12 sequestri di imprese. A Reggio Calabria, invece, l’operazione Martingala ha visto impegnati uomini della Guardia di Finanza e della Dia, che hanno eseguito 27 fermi e 51 sequestri di imprese. Nell’indagine toscana vengono contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere, estorsione, sequestro di persona, usura, riciclaggio ed autoriciclaggio, abusiva attività finanziaria, utilizzo/emissione di fatture per operazioni false, trasferimento fraudolento di valori, aggravati del metodo mafioso di cui all’art. 7 della legge n. 203/91. Nell’indagine reggina vengono contestati a vario titolo i reati di associazione mafiosa, riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, trasferimento fraudolento di valori, frode fiscale, associazione a delinquere finalizzata all’emissione di false fatturazioni, reati fallimentari ed altro.

Figura centrale di entrambe le operazioni è l’imprenditore Antonio Scimone. Maggiori particolari saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11,00, presso il Palazzo di Giustizia di Firenze, alla quale parteciperanno il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho ed i Procuratori Distrettuali di Firenze e Reggio Calabria.

newz