L’Agorà e gli aspetti del territorio tra cultura e colture

Reggio Calabria. Presso la saletta conferenze della Chiesa di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria (ingresso via Giudecca – inizio tapis roulant) a cura del Circolo Culturale L’Agorà si svolgerà una conversazione sul tema Cultura e colture per il rilancio di un territorio nel cuore del Mediterraneo. La conferenza tratterà gli aspetti identifativi del territorio quali quelli inerenti alle identità colturali ed alle produzioni tipiche che caratterizzano l’area geografica in argomento. Queste alcune delle premesse che saranno oggetto di analisi da parte di Filippo Arillotta (docente di letteratura italiana e latino del Liceo Scientifico „Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria. L’incontro, organizzato dal sodalizio culturale reggino, avrà luogo venerdì 23 febbraio a partire dalle ore 17,30