L’Europe Direct di Reggio Calabria riconfermato dalla Commissione Europea

Reggio Calabria. Il 15 e il 16 febbraio la Commissione Europea ha presentato a Roma la nuova rete dei centri di informazione Europe Direct in Italia per il triennio 2018-20.

Tra i 44 centri riconfermati, presenti alla riunione di avvio delle attività, anche lo Europe Direct di Reggio Calabria ospitato presso l’Assessorato alle Politiche Europee del Comune di Reggio Calabria.

Per il prossimo triennio lo Europe Direct di Reggio Calabria avrà il compito di stimolare a livello territoriale il dibattito e il dialogo con i cittadini sulle tematiche europee e le opportunità che l’Europa mette a disposizione attraverso diversi strumenti.

A lanciare ufficialmente la nuova rete, Sixtine Bouygues, Vicedirettore Generale della Direzione Generale Comunicazione della Commissione europea, Beatrice Covassi, Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea e Alessandro Giordani Capo unità Citizens’ Contact della Commissione europea.

L’impegno rilanciato dalla stessa Beatrice Covassi caratterizzerà le attività dello sportello Europe Direct di Reggio Calabria: promuovere un dialogo costante con i cittadini, in vista dei prossimi appuntamenti Istituzionali europei, fornire informazioni concrete sui bandi europei e su importanti programmi comunitari quali Horizon 2020, Erasmus, Europa Creativa.

Un triennio che si preannuncia ricco di appuntamenti per lo Europe Direct di Reggio Calabria.

Il 2018 è l’anno europeo del patrimonio culturale, una occasione per esplorare la ricca diversità culturale europea e riflettere sul ruolo che il patrimonio culturale riveste nelle nostre vite.

Ma il 2018 sarà anche l’anno per approfondire il ruolo delle politiche europee e delle regioni in vista delle elezioni del parlamento europeo 2019.

Non mancheranno poi gli eventi territoriali: la festa dell’Europa il 9 maggio, gli AperEurope nati nel 2017 quali workshop informali sul tema della mobilità in Europa, l’europrogettazione e il fare impresa ed infine, Il Salone dell’Orientamento