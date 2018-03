Motta San Giovanni: frane e smottamenti a causa delle piogge

Motta San Giovanni (Reggio Calabria). Le abbondanti piogge delle ultime ore hanno provocato degli smottamenti e frane lungo la strada provinciale Lazzaro-Motta San Giovanni- Sant’Antonio. In particolare, in un tratto del viale della Libertà (subito dopo abitazione famiglia prof. Lillo Sergi) uno smottamento ha provocato il cedimento di parte della carreggiata. Il settore viabilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria è stato prontamente allertato dall’Amministrazione comunale e tempestivo è stato l’intervento della ditta incaricata per la messa in sicurezza. In questo momento tecnici e operai stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area.

Si invitano gli automobilisti a percorrere il tratto di strada solo se strettamente necessario e prestare comunque la massima attenzione.

