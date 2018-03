Lamezia Terme. Albero si abbatte sulla strada poggiandosi sulla facciata di un palazzo

Lamezia Terme (Catanzaro). Intervento dei Vigili del Fuoco alle ore 9.00 circa in piazza Garibaldi a Sambiase nel comune di Lamezia Terme. Un albero d’alto fusto si è abbattuto sulla sede stradale poggiandosi sulla facciata laterale di un palazzo. Numerose le segnalazioni giunte in Sala Operativa. Attimi di paura per il forte boato della pianta franata sulle mura del palazzo. Immediato l’arrivo delle squadre di soccorso impegnate a rimuovere la pianta e mettere in sicurezza l’edificio, scongiurando rischi e pericoli per gli abitanti. Fortunatamente nessuna vettura o persona si trovava in transito al momento della caduta. Sul posto la polizia locale e personale tecnico del Comune. La zona è interdetta al traffico. Nella caduta, l’albero ha tranciato i cavi elettrici dell’illuminazione pubblica.