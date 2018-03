Si aprono con il saluto del presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, i lavori della prima seduta del Consiglio comunale ospite di Palazzo di Vetro

Catanzaro. Si aprono con il saluto del presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, i lavori della prima seduta del Consiglio comunale che si svolge nella sede dell’Ente intermedio a causa dell’inagibilità dell’aula rossa di Palazzo De Nobili, dopo il crollo del controsoffitto avvenuto lo scorso 5 febbraio. Dopo l’introduzione del presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, l’intervento di benvenuto e l’augurio di buon lavoro, ma anche l’auspicio di una proficua collaborazione da parte del padrone di casa.

“Questa è casa vostra, come il riferimento per tutti gli 80 Comuni della provincia, la sciagurata legge di riforma Delrio con le elezioni di secondo livello elegge consiglieri comunali e sindaci a rappresentare i territori provinciali e, quindi, dobbiamo cogliere l’occasione di riempire di contenuto e sostanza l’invito a fare delle Province associazioni di comuni – ha esordito il presidente Bruno. E visto lo stato drammatico in cui versano gli Enti locali da troppi anni soggetti a tagli finanziari e ridimensionamento organizzativo, è sono una concreta sinergia tra istituzioni a poter dare risposte ai cittadini. La battaglia per lo sviluppo, e per dare le risposte ai problemi, la possiamo vincere solo assieme. Sono convinto – dice ancora il presidente Bruno – che la collaborazione tra istituzioni è necessaria: penso ad esempio alla gestione dei rifiuti che inondano le strade provinciali, molte delle quali attraversano i centri storici dei nostri comuni, compreso Catanzaro. Insomma, il segnale che vogliamo mandare oggi è diretto ad evidenziare l’importanza di questa sinergia istituzionale, in modo da rendere più forte l’azione degli enti locali. La partita o la combattiamo insieme o la perdiamo. Grazie per aver scelto la sede della Provincia di Catanzaro come sede per le sedute del Consiglio comunale di Regione: al sindaco, al presidente del consiglio comunale e a tutti i consiglieri – ha concluso Bruno – lancio l’invito a collaborare insieme per una grande Catanzaro e una grande Calabria”.