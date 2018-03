Il computer e la Legge: se il giudice è un algoritmo intelligente

Reggio Calabria. Il 23 febbraio ore 10,30 presso la Filiale della Banca d’Italia, Corso Garibaldi, 162 si svolgerà in collaborazione con il Master in “Politiche di Sviluppo e Gestione delle Risorse Culturali, Territoriali e Ambientali”, diretto dal Prof. Domenico Marino un seminario dal tema: “Ius ex machina, intelligenza artificiale e giustizia: il computer bouche de la loi?”. Si cercherà di capire quali saranno conseguenze dell’applicazione dell’intelligenza artificiale all’amministrazione della giustizia e quali gli effetti dell’utilizzo su larga scala di algoritmi intelligenti.

Il seminario affronterà questi temi affascinanti ed intriganti che comporteranno in un futuro non tanto lontano una riflessione e un riesame dei fondamenti stessi delle scienze giuridiche.

Saranno delineati alcuni scenari futuribili e l’impatto sulla vita quotidiana di questa frontiera delle nuove tecnologie.

Questo il programma dell’incontro:

Ore 10,30 Saluti:

Antonio Signorello – già Direttore Filiale Banca d’Italia RC

Elda Sprizzi – Direttore Reggente Filiale Banca d’Italia RC

Ore 11,00 Relazioni :

Filippo Aragona – Magistrato – Tribunale di Reggio Calabria

Daniele Cananzi – Professore di Filosofia del Diritto – Dipartimento Digiec – Un. Mediterranea di Reggio Calabria

Domenico Marino, Professore di Politica Economica – Dipartimento PAU – Un. Mediterranea di Reggio Calabria