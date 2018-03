Giovanili: domenica mattina a tutto basket con il centro tecnico federale

Reggio Calabria. Ricchi lavori al Centro Tecnico Federale di Calabria. Sfiorano le cinquanta unità, arrivano da tutta la regione e sono nati dal 2002 al 2004. Doppia seduta di allenamento nella domenica mattina del PalaCalafiore a Reggio Calabria sotto l’attenta guida dei Coach Astorino e D’Arrigo.

Il Referente Tecnico Territoriale Calabria, Simona Pronestì, infatti ha programmato la quarta giornata del Centro Tecnico Federale Maschile. Tutti in campo domenica 25 febbraio 2018 seguendo le direttive del Dirigente del Comitato Regionale Fip Calabria, Roberto Priolo.

Saranno presenti il Formatore Cna, Coach Iracà e il Formatore Cia, in arrivo dal settore arbitri di Calabria, Roberto Viglianisi e la Responsabile della Preparazione fisica in Calabria, Roberta Vozza.

Il medico è il Dottor Vincenzo Tripodi, la fisioterapista è Valentina Fregola. La Fip Calabria invita gli allenatori e i preparatori fisici che operano nel settore giovanile ad essere presenti durante l’allenamento.

Per ogni tre presenze ai centri Tecnici Federali, allenatori e preparatori avranno diritto a tre crediti validi al fine dell’aggiornamento obbligatorio “Pao”.

Ecco la lista dei convocati

ATLETI GRUPPO 1

1 Caratozzolo Luca 2003 Pallac. Bagnara

2 Larizza Matteo 2003 Vis RC

3 Orlando Simone 2003 Viola Reggio Calabria

4 Perrone Andrea 2003 Viola Reggio Calabria

5 Curciarello Gabriele 2003 Vis RC

6 Vadacchino Gianmarco 2003 Basketball Lametia

7 Mascaro Lorenzo 2003 Basketball Lametia

8 Giampa Giuseppe 2003 Basketball Lametia

9 Di cello Paolo 2003 Basketball Lametia

10 Messina Angelo 2004 VIOLA R.CALABRIA

11 Agosto Andrea 2004 SMAF Catanzaro

12 Scarfò Demetrio 2004 Nuova JOLLY RC

13 Torchia Antonio 2002 SB Crotone

14 Campolo Daniele 2004 VIOLA R.CALABRIA

15 Barilà Vincenzo 2004 Basket Rende

16 Simonetti Ilario 2004 Eutimo Locri

17 Tiberi Luca 2004 Abacos Rende

18 La Neve Edoardo 2004 Abacos Rende

19 Giovinazzo Vincenzo 2004 Alan Basket Gioia T.

20 Milano Vincenzo 2004 Alan Basket Gioia T.

21 Saontuoso Lorenzo 2004 Vis Reggio Calabria

22 Freno Fabio 2004 VIOLA R.CALABRIA

23 Staropoli Andrea 2004 Catanzaro Centro BKT

24 Cosentino Giuseppe 2004 SMAF Catanzaro

25 Ziino Alessandro 2004 VIOLA R.CALABRIA

26 Ventre Giuseppe 2002 Alan Basket Gioia T.

ATLETI GRUPPO 2

1 Artuso Cristian 2002 Nuova Jolly

2 Donato Francesco 2002 Cus Cosenza

3 Patea Giuseppe 2002 YMCA Siderno

4 Sestito Andrea 2002 SB Crotone

5 Marcianò Paolo 2002 LUMAKA Basket

6 Rappoccio Demetrio 2003 Vis RC

7 Spanò Matteo 2003 Smaf Catanzaro

8 Corapi Mattia 2003 Smaf Catanzaro

9 Mastria Marco 2003 Smaf Catanzaro

10 Corapi Raffaele 2003 Smaf Catanzaro

11 Shvets Denis 2002 Smaf Catanzaro

12 Galimi Giovanni 2003 Vis RC

13 Bianchi Andrea 2002 Viola Reggio Calabria

14 Brugnano Domenico 2002 Smaf Catanzaro

15 Cardone Domenico 2003 Vis RC

16 Caroè Federico 2003 Viola Reggio Calabria

17 Fazzari Fabio 2002 Vis RC

18 Larocca Lorenzo 2002 Alan Basket Gioia T.

19 Lollio Rosario 2002 Alan Basket Gioia T.

20 Mastria Matteo 2002 Smaf Catanzaro

21 Musumeci Rocco 2002 Alan Basket Gioia T.

22 Scarpino Luciano 2002 Smaf Catanzaro

23 Cersosimo Alessandro 2002 Cus Cosenza

24 Falzetta Mario 2002 Cus Cosenza