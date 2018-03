Marcella Bella al teatro “Cilea” a marzo con “Metà amore metà dolore”

Reggio Calabria. In riva allo Stretto, “sbarca” il 29 Marzo al teatro “Francesco Cilea” Marcella Bella evento organizzato dalla Esse Concerti Srl. Dopo il ritorno discografico con “Metà amore metà dolore” prodotto da Mario Biondi, la cantante annuncia con entusiasmo le prime date del nuovo live nei teatri italiani.

“Finalmente abbiamo programmato le prime date del mio tour. Sono veramente felice di ricominciare a cantare dal vivo e, soprattutto, di riprendere il contatto con il mio pubblico. Avremo modo di rivivere insieme la mia e la vostra storia, attraverso le canzoni più belle di ieri e di oggi” – afferma la cantante entusiasta di fare tappa a Reggio Calabria. Lo show sarà un viaggio per ripercorrere la carriera della nota cantante che, insieme al suo pubblico, snocciolerà la sua storia artistica iniziando dai brani dell’ultimo disco a quelli storici che l’hanno portata ad essere una tra le voci più amate. Racconti, storie, aneddoti saranno corredati da video che contribuiranno a rendere ancora più avvincente la narrazione.

Ci saranno momenti toccanti dedicati a Gianni Bella, non solo fratello ma vero protagonista della canzone italiana e attore fondamentale della carriera di Marcella, per la quale ha scritto i più grandi successi senza tempo del suo repertorio. Marcella sarà accompagnata sul palco da una band composta dal fratello Rosario Bella (al pianoforte e alle sequenze) e da un gruppo “al femminile” con chitarra, sessione ritmica e cori.

Le canzoni scritte per lei da Mario Biondi, Mogol, Max Greco, Stefano Pieroni e dai fratelli Gianni, Rosario e Antonio Bella, le hanno donato nuova linfa e hanno generato un inedito codice interpretativo da lei stessa definito “soul-pop”. L’icona della canzone italiana torna sul palco e porta con sé il meglio di oggi e di ieri, ma soprattutto, torna al Sud per riabbracciare i suoi fans calabresi. E’ possibile acquistare i biglietti nei punti autorizzati e su diyticket.it