Pensioni di invalidità civile. In Calabria accertamenti sanitari a Inps: tempi ridotti da 117 a 25 giorni

Reggio Calabria. Tempi di attesa per il riconoscimento dell’invalidità civile ridotti drasticamente, aumentata invece la soglia di controllo per evitare i falsi invalidi. Il presidente dell’Inps, Tito Boeri, ha presentato stamattina all’Università Mediterranea di Reggio Calabria i primi risultati del protocollo d’intesa di un anno, siglato nel maggio 2017 e già in attuazione dal primo dicembre 2017, tra Regione Calabria, rappresentata dal commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, e la sede regionale Inps Calabria, al fine di razionalizzare e unificare le funzioni concernenti l’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità e handicap, abbreviando l’iter e affidando gli accertamenti all’Inps.

Il presidente dell’Inps Tito Boeri

“Significa – ha detto Boeri – per le famiglie avere tempi molto più rapidi per le procedure della richiesta dell’invalidità civile, è qualcosa che abbiamo già visto nei fatti: i tempi di attesa dalla presentazione della domanda al verbale di accertamento si sono ridotti da 117 a 25 giorni. Permette ai medici di poter svolgere meglio le proprie attività, quindi aumentare anche la qualità degli accertamenti sulla base di parametri uniformi in tutta Italia, e permette di ridurre il contenzioso. L’indice di soccombenza – ha sottolineato Boeri – di chi ricorre contro l’Inps è molto alto e noi chiediamo il rimborso delle spese legali, per cui i cittadini sappiano che spesso ci sono avvocati che li spingono a fare dei ricorsi, bene questa è una strada irta di ostacoli e difficoltà, e anche rischiosa. Chiaramente non ci devono essere delle persone che speculano sulle famiglie la cui domanda viene rigettata sulla base di accertamenti rigorosi come quelli che vengono svolti dall’Inps”. Pensiamo che l’esempio della Calabria fa da apripista anche a livello nazionale, perché c’è bisogno di procedere verso l’accentramento degli accertamenti socio-sanitari perché garantisce migliore qualità degli accertamenti, dà maggiore certezza alle famiglie, riduce i costi amministrativi e in genere permette un migliore rapporto tra amministrazioni pubbliche e cittadini”.

«Proposte di ripristinare 41 anni di contributi e quota 100 più costose dell’abolizione della legge Fornero»

«Nel confronto pubblico in questi giorni – ha detto Boeri rispondendo alle domande dei giornalisti – ci sono molte proposte di aumento molto forte della spesa pensionistica, tra l’altro quelle proposte che dicono “noi non vogliamo abolire in toto la legge Fornero ma vogliamo ripristinare requisiti come 41 anni di contributi e quota 100” sono ancora più costose della abolizione della Fornero tout court, perché prima della legge Fornero c’era il regime delle finestre che ritardava l’andata in pensione di circa 15 mesi, quindi quota 100 e 41 anni di contributi costano di più che tornare alla situazione precedente alla legge Fornero». «Noi stimiamo – ha aggiunto Boeri – che l’aumento del debito implicito pensionistico legato a questa operazione sarebbe dell’ordine di 90 miliardi di euro, quindi lasciamo riflettere su cosa ciò significherebbe per un Paese con un debito pubblico come il nostro».